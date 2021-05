A causa del crollo della funivia tra Stresa e Mottarone sono morte 14 persone. Lo schianto è stato violento. L’Italia e non solo è sotto choc per un evento che forse si poteva evitare. La Procura di Verbania sta indagando per capire quali sono state le cause che hanno portato all’incidente mortale. Mentre tanti piangono i loro cari che non ci sono più.

Fonte Pixabay

Secondo le prime ipotesi che circolano in merito alla causa che ha portato al crollo della cabina con a bordo 15 persone, 14 delle quali decedute, pare che possa essersi strappata la fune traente a causa di un problema di resistenza. O perché sottoposta a sforzo superiore alla sua capacità.

Si tratta, ovviamente, di ipotesi sulle quali sta lavorando la magistratura, che dovrà chiarire quanto è successo. La fune portante è precipitata causando la morte di quattordici delle quindici persone a bordo. Solo un bambino di 6 anni è sopravvissuto e si trova ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

I testimoni hanno raccontato quello che hanno visto in questo giorno terribile. Prima hanno sentito un sibilo davvero molto forte. Poi hanno visto una delle cabine scivolare indietro per trecento metri prima di schiantarsi al suolo.

Prima dell’impatto alcuni passeggeri avrebbero sentito uno schiocco, come una fune traente che si spezza.

Fonte Pixabay

Crollo funivia Stresa-Mottarone: nel 2020 l’ultima revisione

Secondo quanto si apprende dagli uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, la revisione generale dell’impianto aveva avuto luogo nell’agosto del 2016, con controlli a luglio 2017 e a novembre 2020, con interventi sulle funi portanti, traenti e di soccorso. Anche l’azienda altotesina che ha in carico impianti a fune ha confermato l’ultimo controllo nel 2020: nessuna criticità era emersa.

Fonte Pixabay

Una Commissione indagherà sulle cause dell’incidente insieme a un’indagine che sarà condotta dalla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime.