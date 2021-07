La Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per capire cosa è accaduto al piccolo Samuele Racca, il bimbo di 10 anni, morto dopo esser stato travolto da un getto di frumento. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Un episodio davvero drammatico, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 20, di martedì 29 giugno. Precisamente nell’abitazione della famiglia. Il padre è molto conosciuto nel posto, poiché suona in un gruppo di liscio.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il piccolo Samuele stava giocando nei terreni dell’azienda agricola ed era con il nonno. Ad un certo punto è entrato dentro un grande rimorchio.

È proprio durante questi istanti che è stato travolto dal frumento appena trebbiato, lanciato da un macchinario che era proprio lì vicino. I suoi familiari si sono presto resi conto del dramma ed hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le indagini per la tragica morte del piccolo Samuele Racca

Samuele era figlio unico e i suoi genitori, appena hanno saputo la tragica notizia, hanno avuto un grave malore.Li hanno trasportati in ospedale sotto shock. Agli inquirenti hanno raccontato che il loro bambino soffriva di asma.

Per questo credono che abbia perso la vita per una crisi accentuata dalle esalazioni del grano. Inoltre, credono anche che dopo esser entrato nel cassone possa essere scivolato e quindi soffocato con il grano che era al suo interno.

Gli inquirenti per capire bene cosa è accaduto, hanno disposto l’autopsia sul suo corpo. Infatti ora la salma è all’ospedale di Verduno. Sarà solo quest’esame a dare delle risposte più precise per le indagini, ma soprattutto ai suoi genitori.