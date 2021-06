Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 2 giugno, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Una famiglia è stata travolta da una macchina, mentre stavano passeggiando ed il bimbo di 3 anni, è ricoverato in condizioni molto gravi. Sono ore di apprensione per il piccolo.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso l’intera comunità, ma sopratutto i presenti che si sono trovati davanti a quella scena drammatica.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di mercoledì. La famiglia era uscita a passeggio nell’area verde, tra il Parco Lago Nord ed il Parco Toti.

Tutto stava procedendo tranquillamente, quando all’improvviso un’auto li ha travolti. L’uomo di 70 anni alla guida della Ford Focus, ne ha perso il controllo ed è praticamente precipitata dalla strada sovrastante.

I presenti sconvolti da quella scena terribile, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Sul posto oltre ad un’ambulanza che è arrivata in pochi minuti, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, proprio per aiutare il piccolo.

I medici si sono resi conto fin da subito che le sue condizioni erano gravi. Infatti, in un primo momento lo hanno rianimato sul posto e subito dopo lo hanno trasportato all’ospedale Papa Giovanni.

Famiglia travolta al parco: la situazione dei feriti

Nel drammatico incidente anche il papà del bambino, di 27 anni, è rimasto gravemente ferito ed anche l’automobilista di 70 anni.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto. Gli agenti ora stanno cercando di capire come l’uomo alla guida abbia perso il controllo del suo mezzo e sia finito all’interno del parco.

La situazione del piccolo è quella che risulta essere più critica. Infatti i medici dal suo arrivo in pronto soccorso, stanno facendo il possibile per aiutarlo. Sono ore di apprensione per le sue condizioni. Per questa famiglia una giornata di festa si è trasformata presto in un dramma.