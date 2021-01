Un tragico decesso è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 15 gennaio, in un’abitazione a Cuneo. Una coppia di genitori hanno trovato il loro neonato di 20 giorni, senza vita nella sua culla. Tutti i tentativi dei medici di salvarlo si sono rivelati inutili, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di molte persone. Gli inquirenti hanno anche aperto un’inchiesta su quanto accaduto, per stabilire la causa della morte del piccolo.

Secondo ciò che riportano alcuni quotidiani locali, il dramma si è consumato nella giornata di ieri, venerdì 15 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia a Cuneo. Il bimbo ha anche un gemello, che però sembra essere in buone condizioni.

In una prima ricostruzione è emerso che il piccolo stava dormendo nella sua culla. La madre e il padre non sentendolo piangere, sono andati a controllare ed è proprio a quel punto che hanno fatto la drammatica scoperta.

Il loro neonato non respirava ed era in arresto cardiaco. Si sono presto resi conto che la situazione era più grave del previsto ed infatti hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati nell’abitazione della famiglia nel giro di pochi minuti.

Hanno provato a rianimare il bimbo per diverso tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti alla fine, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Neonato di 20 giorni trovato morto nella culla: l’accaduto

Secondo ciò che riportano sempre alcuni media locali, entrambi i genitori, prima la madre e poi il padre, erano risultati positivi al Covid. Però, per gli inquirenti non è detto che la causa della morte del bambino sia legata a questo.

Infatti è probabile che il suo decesso sia avvenuto a causa della SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del neonato.

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che coordinate dalla Procura, hanno aperto un’inchiesta su quanto accaduto. Il Pm di turno ha anche disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, che verrà eseguita nei prossimi giorni.