Brittany Ofsoski ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficilissime. La donna australiana di 23 anni oggi è completamente rinata: mamma di due bambine, ha subito un’incredibile trasformazione, che è un po’ una sorte di vendetta contro tutti coloro che la prendevano in giro per il suo peso. Per colpa di queste persone ha sofferto anche di una forte e grave forma di depressione.

Fonte Instagram ofsoski

Brittany Ofsoski è arriva a pesare 153 chilogrammi. La ragazza australiana era dipendente dal cibo. Non riusciva a smettere di mangiare. Più ingrassava, più le altre persone la prendevano in giro. E più lei affogava i suoi dispiaceri nel cibo.

Era scivolata in un vortice di depressione, perché sapeva benissimo che quello che stava facendo era sbagliato. Era imbarazzata del suo aspetto a tal punto da non uscire più in pubblico, nemmeno per andare a lavorare.

Ero depressa perché ero grassa ed ero grassa perché ero depressa. Sono sempre stata chiamata Barbie obesa.

Un circolo vizioso dal quale è riuscita a scappare solo quando ha capito che la situazione non era più sostenibile. E così ha deciso di sottoporsi a un intervento di bypass gastrico. Con l’operazione Brittany ha perso ben 58 chilogrammi. E lei si è sentita una donna nuova, pronta ad abbracciare nuove abitudini, soprattutto a tavola, iniziando anche a fare ginnastica.

Fonte Instagram ofsoski

La nuova vita di Brittany Ofsoski

Brittany Ofsoski ha iniziato a mangiare sano, includendo molto pesce e verdure nell asua alimentazione. E ha iniziato a fare un po’ di sana attività fisica.

Non uso più olio, burro, sale e cerco di stare lontana da ogni tipo di zucchero. Tre volte alla settimana, inoltre, faccio un allenamento intenso.

Fonte Instagram ofsoski

La 23enne ha perso molti chili in eccesso, ma ora si ritrova con il corpo ricoperto di pelle in eccesso della quale spera di liberarsi velocemente.