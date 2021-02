Da lunedì una regione italiana diventerà zona bianca: cosa cambia

La prima regione italiana passerà questo lunedì in zona bianca

La Sardegna è la prima Regione d’Italia a diventare zona bianca. Sulla base dei dati in netto miglioramento, si è reso possibile allentare le misure anti contagio a partire da lunedì 1° marzo 2021. Tuttavia, dal provvedimento appena annunciato rimangono esclusi l’Isola della Maddalena e il comune di San Teodoro, in fascia rossa.

Sardegna in fascia bianca: i parametri che lo hanno permesso

A stabilire la novità per la Sardegna è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, attraverso un’ordinanza diffusa sulla base dei dati contenuti nel controllo settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). I parametri che hanno permesso alla Sardegna di passare al bianco con restrizioni ridotte sono un’incidenza settimanale di casi inferiore a 50 ogni 100 mila residenti, un rischio di contagio basso, la previsione di uno scenario di tipo ma anche il miglior Rt lungo la penisola, pari a 0,68, contro la media italiana di 0,99.

Ber e ristoranti aperti anche la sera

Il ministero della Salute ha invitato alla prudenza e reso noto che la determinazione della fascia bianca non dovrà condurre a un abbassamento della guardia. Le riaperture – si comunica – saranno graduali e coinvolgeranno i bar, i ristoranti, le scuole di ogni grado e ordine, le università e tutte le attività prima rimaste chiuse. Tra queste dovrebbe essere comprese pure palestre, piscine, sale da concerto, cinema, teatri e musei.

L’ultimo decreto del Presidente del consiglio dei ministri statuisce, inoltre, che in zona bianca i bar e i ristoranti avranno modo rimanere aperti anche la sera, con servizio al tavolo dopo le 18, e che non sarà in vigore alcun coprifuoco.

Non si escludono misure specifiche

Eppure, non è esclusa l’eventuale adozione di specifiche misure restrittive in relazione ad attività particolarmente impattanti dal punto di vista epidemiologico.

Sardegna: permangono gli obblighi

Si tratta di un ritorno graduale alla normalità che comunque prevede l’onere di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto, di igienizzarsi le mani all’ingresso dei negozi, di mantenere il distanziamento interpersonale e di non fare assembramento.