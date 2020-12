Da X Factor a senzatetto: il dramma di un ex concorrente con un finale a sorpresa

È la storia di un triste declino, però col lieto fine. Dal palcoscenico di X Factor alla vita in tenda, nel parco dell’Insugherata a Roma. Questa la parabola affrontata da Kimen Farias, polistrumentista argentino, salito alle cronache nel 2009, dopo la sua partecipazione al talent targato Sky (allora in onda su Rai Due) e adesso costretto a chiedere l’elemosina per via della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, che, tra gli altri, ha duramente colpito il mondo dello spettacolo.

X Factor: positivo sviluppo per un ex partecipante

Come dicevamo in apertura, le vicende di Kimen hanno avuto un positivo sviluppo: grazie ai social network, gli abitanti del quartiere dove alloggia hanno fatto partire una gara di solidarietà e, così, ha trovato una nuova sistemazione, sebbene temporanea.

Artista di strada

A raccontare quanto è accaduto la testata locale VignaCaraBlog. Kimen Farias, 50 anni, indiano Cewen nato in Argentina nella Valle dei Lupi e da oltre un ventennio nel nostro Paese, ha sempre girato l’Italia in lungo e in largo, esibendosi nelle piazze e nei locali. Dal momento in cui è iniziata l’emergenza epidemiologica non ha, tuttavia, più potuto esibirsi, se non nella zona del supermercato di Vigna Stelluti.

Di conseguenza, i passanti, allietati dalle sue performance, hanno preso la situazione a cuore. Uno scatto ritraente la sua tenda indiana è stata caricata su un gruppo Facebook del quartiere, Villa Cortina d’Ampezzo e diramazione, assieme alla sua storia.

Atto solidale

In tal modo si è sparsa la voce, il che ha smosso le coscienze dei locali, con una signora che ha perfino accettato di accoglierlo nella sua abitazione. Un epilogo felice per il musicista che nel corso della propria carriera ha collaborato con nomi prestigiosi quali Gigi D’Alessio e Gipsy Kings.

X Factor: ospite gratis

Interpellato dal Messaggero, Kimen Farias ha svelato cosa gli ha detto la donna: almeno fino alla prossima estate non sarebbe stato in grado di sostenersi da solo con la crisi in atto, i musicisti non potranno lavorare, perciò gli ha lasciato la casa che ha a Torrevecchia.