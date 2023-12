Un incidente stradale drammatico si è verificato questa notte in Abruzzo, per la precisione vicino ad Avezzano, in provincia di L’Aquila. Damiano Colombo, un giovane operaio di 31 anni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muretto. Dopo l’impatto la vettura ha preso fuoco. L’intervento dei soccorritori non è purtroppo servito ad evitare il peggio.

Ancora una tragedia che sconvolge la piccola comunità di Ortucchio, piccolissimo comune della Marsica, situato nell’entroterra abruzzese, in provincia di L’Aquila.

Questa notte, intorno alle 2:00, presumibilmente mentre tornava verso casa, un giovane operaio di soli 31 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito a sbattere violentemente contro il muretto di cemento che funge da argine di un canale.

L’automobile, dopo l’impatto, ha preso fuoco. Sul posto, sulla cosiddetta Strada 14 a Borgo Ottomila, sono arrivati il prima possibile i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il giovane dall’abitacolo ed hanno sedato le fiamme.

Purtroppo i numerosi sforzi dei soccorritori non sono serviti ad evitare il peggio. Damiano Colombo ha perso la vita tragicamente.

Come detto non è la prima tragedia del genere che colpisce il piccolo comune abruzzese nell’ultimo periodo. Poco più di un anno fa, a maggio 2022, in circostanze drammaticamente simili e a pochi km di distanza dal luogo dell’incidente di Damiano, perdeva la vita Lino Raglione.

Anche lui di Ortucchio, aveva perso il controllo dell’auto e si era ribaltato mentre tornava a casa. Aveva 29 anni ed era molto conosciuto nella zona perché faceva il portiere nella squadra del Trasacco.

Domani il funerale di Damiano Colombo

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul luogo dell’incidente. Un risveglio devastante per la sua famiglia e per tutta la comunità, piccola e unita, di Ortucchio.

La salma di Damiano è già stata consegnata alla famiglia e la sua camera ardente sarà aperta per tutta la giornata di oggi.

I funerali, invece, saranno celebrati nella mattinata di domani, la vigilia di Natale, alle 11:30 nella chiesa di Santa Maria Capodacqua a Ortucchio, la stessa in cui vennero celebrati quelli di Lino Raglione.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Damiano lascia la mamma Marialuisa, il papà Maurizio, la sorella Jessica e la fidanzata Giada.