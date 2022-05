Un sabato notte particolarmente amaro sulle strade italiane. Un giovane di soli 29 anni, amato e apprezzato da tutti, ha perso la vita in un terribile incidente stradale capitato nel cuore della Marsica, in Abruzzo. Si chiamava Lino Raglione e la sua auto, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada ribaltandosi più volte.

Credit: Abruzzo Live

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da lutti devastanti che hanno colpito diverse comunità sparse in tutto il paese.

Nella mattinata di ieri, dopo 4 giorni di agonia, si è spento per sempre Vito Deliso. Lo chef di 38 anni si è dovuto arrendere alle gravissime ferite che aveva riportato 4 giorni prima nel terribile incidente stradale in cui era rimasto coinvolto. Il tragico episodio si è verificato a Bari.

Devastante anche quanto accaduto a Mantova. Dimitri Roveri, capitano della squadra di calcio amatoriale del Quingentole, in provincia di Mantova, si è accasciato a terra mentre giocava una partita del campionato amatori.

Per lui inutili tutti i tentativi di salvarlo, compresa un’operazione a cuore aperto durata circa tre ore all’ospedale San Raffaele di Milano. Aveva solo 28 anni.

Aveva un anno in più, quindi 29 anni, Lino Raglione. Il ragazzo era originario di Ortucchio, un piccolo comune vicino ad Avezzano, nel cuore della Piana del Fucino, in provincia di L’Aquila.

Cordoglio per la morte di Lino Raglione

Lino aveva partecipato alla festa di fine stagione della sua squadra, la Fucense Trasacco. Stava percorrendo la strada statale che da Trasacco doveva riportarlo ad Ortucchio, quando per cause ancora da accertare, la vettura è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Tempestivo l’intervento sul posto delle ambulanze, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Tuttavia, purtroppo nessuno di loro ha potuto fare nulla per salvarlo, poiché era già morto sul colpo.

Lino era un ragazzo apprezzatissimo in tutto il circondario. Basta leggere le decine di messaggi di cordoglio che, in poche ore, hanno riempito i social.

Il vicesindaco di Ortucchio Mario D’Agostino, su Facebook ha scritto:

Non ci sono parole. Ti si piegano le ginocchia e ti chiedi il perché sia successo. Lino è stato l’amico di tutti, davvero un gran bravo ragazzo.

Il ragazzo si trovava in auto da solo e non sono state coinvolte nell’incidente altre vetture.

Già nella mattina di oggi, decine di persone hanno raggiunto la casa della famiglia di Lino per mostrare loro vicinanza in questo momento drammatico.