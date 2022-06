L'auto su cui viaggiava Damiano Rosichini è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale e ore il campione del mondo è gravissimo

Terrificante l’incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, domenica 12 giugno, lungo la strada provinciale 3 di Castiglione della Pescaia, Grosseto. Due auto, con a bordo 6 ragazzi tra i 19 ed i 24 anni, si sono scontrate violentemente. Tra questi anche Damiano Rosichini, campione mondiale di beach tennis, che ha riportato le ferite più gravi e che ora sta lottando per sopravvivere.

Un week end, come purtroppo al solito, drammatico sulle strade italiane. Nelle prime ore del mattino di ieri, domenica 12 giugno, si sono verificati due incidenti molto gravi il cui bilancio, a livello di morto e feriti, è stato tragico.

Il primo si è verificato nel maceratese, nelle zone di Torrone di Camerino. Una Fiat 500 con a bordo 4 ragazzi giovanissimi è uscita fuori strada ed ha sbattuto violentemente contro un albero.

Samuele Micarelli, di 21 anni, è stato sbalzato fuori dalla vettura e per lui non c’è stato nulla da fare. Era un cantante rap e calciatore, oltre che figlio di Fabio Micarelli, tecnico e collaboratore della Sampdoria.

Gli altri tre ragazzi che viaggiavano con lui in auto, tra cui anche il fratello gemello Emiliano, hanno riportato ferite gravi ma non sono in pericolo di vita.

Gravissime le condizioni di Damiano Rosichini

Più o meno alla stessa ora di domenica mattina, altre due auto sono rimaste coinvolte in un terribile incidente stradale, questa volta a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

In una viaggiava Damiano Rosichini, 19 anni, insieme ad altri tre suoi amici coetanei. Stando alle prime indiscrezioni sulla dinamica dell’incidente, sembra che i 4 abbiano provato a fare un’inversione a U e nel mentre, un’altra auto su cui c’erano due 24enni è sopraggiunta e li ha travolti.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno prelevato Damiano e un altro ragazzo con l’elisoccorso e li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena.

Proprio Damiano è quello che ha riportato i traumi peggiori e attualmente sta lottando per sopravvivere.

Quello di Damiano Rosichini è un nome noto a molti, per la sua straordinaria carriera da atleta del beach tennis. Nell’ottobre scorso, infatti, ha fatto parte del team della nazionale italiana divenuto campione del mondo ai mondiali svolti in Brasile. Decine di messaggi di supporto e vicinanza per lui nelle ultime ore.