Una storia molto toccante è quella di Daniel Cain, ex promessa del calcio inglese, che qualche tempo fa è rimasto tetraplegico dopo aver bevuto una strana bevanda. A raccontarla è stata sua mamma Tracy, che si augura che suo figlio possa presto tornare alla vita di prima e che chiede l’aiuto di tutti per poterci riuscire.

Era il giugno del 2020 quando Daniel Cain, allora 20enne, accusò un malore durante una serata con gli amici. Aveva bevuto una strana bevanda e poco dopo il suo cuore si era fermato.

Gli amici che erano con lui e i medici arrivati sul posto lo hanno rianimato a lungo, ma il cuore è rimasto fermo per oltre 20 minuti e il cervello, in quel periodo, non ha avuto l’ossigeno di cui necessitava.

In ospedale i dottori hanno lavorato a lungo per riportare i parametri vitali del ragazzo a livelli stabili, ma quel problema ha reso Daniel tetraplegico e oggi il 23enne ha bisogno di cure e assistenza 24 h al giorno.

Cure che hanno ovviamente un costo, che per la famiglia è molto difficile da sostenere.

Il dolore della mamma di Daniel Cain

Il nome di Daniel Cain, prima che succedesse questo dramma, aveva iniziato a circolare nel mondo del calcio inglese. Giocava nelle giovanili dell’Arsenal e facendo due calcoli, ad oggi il ragazzo avrebbe potuto far parte della rosa della squadra londinese che si sta giocando la vittoria del campionato.

Sua mamma Tracey, che è stata vicina a Daniel in ogni momento, non si arrende e continua a sperare che il sogno di Daniel possa ancora realizzarsi.

La donna ha aperto una raccolta fondi Gofund Me, raccontando la storia di suo figlio e spiegando di come le cure, soprattutto fisioterapiche, stiano aiutando pian piano Daniel a riprendersi.

Il percorso è ancora lungo e, come detto prima, ha un costo molto elevato. Si tratta di circa 30mila sterline l’anno, che la famiglia Cain non può permettersi.