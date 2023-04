Lutto nella città di Avellino, Clelia Valentino colpita da malore improvviso è morta a 38 anni: sgomento in comunità

Un malore ed il disperato intervento dei sanitari, non hanno lasciato scampo ad una giovane di 38 anni, chiamata Clelia Valentino. Purtroppo ha perso la vita all’improvviso, lasciando strazio e tristezza nei cuori di chi la conosceva e le voleva bene.

L’intera comunità al momento è sotto shock da questa perdita così improvvisa. In tanti sui social stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per ricordarla e per mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 3 aprile. Precisamente nella città di Avellino, dove la giovane viveva sin dalla nascita.

La donna di soli 38 anni ha avuto un malore improvviso e chi era con lei, ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi sono presto arrivati sul posto.

Hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine si sono resi conto che il suo cuore non avrebbe mai ripreso a battere. Purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante ed improvviso decesso.

Il funerale è stato celebrato nella giornata di martedì 4 aprile e sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita. Clelia era molto attiva nel sociale ed è proprio per questo motivo, che era molto conosciuta in tutta la zona.

I messaggi di cordoglio per Clelia Valentino

Dal quando la notizia ha iniziato a diffondersi in tutta la comunità, sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordarla ed anche mostrare affetto alla sua famiglia. Una sua cara amica, per la donna in un post sui social, ha voluto scrivere:

Non avremo mai immaginato di dirti addio… Dentro di noi porteremo sempre il tuo splendido sorriso, la tua disponibilità, il tuo saperci fare con i bambini e soprattutto le tue infinite trasferte con le Scandone! Ciao Clelia, un immenso dispiacere in questo giorno triste.