Ventimiglia: due scooter si scontrano frontalmente in galleria e uno dei due conducenti, Daniel Mani, perde la vita per i gravi traumi

Si chiamava Daniel Mani il ragazzo di soli 35 anni che nella giornata di ieri, martedì 11 aprile, ha perso la vita dopo essersi schiantato frontalmente con il suo scooter, contro un altro mezzo a due ruote. L’episodio si è verificato a Ventimiglia, intorno alle 22:30. l’uomo che viaggiava sull’altro scooter è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Se le giornate delle festività pasquali hanno portato con loro diverse vittime di tragici incidenti stradali, si può dire che la nuova settimana non è affatto iniziata meglio.

È della tarda serata di ieri, infatti, la notizia di un altro scontro molto violento che ha coinvolto due veicoli a due ruote, due scooter per l’esattezza, in cui un uomo di soli 35 anni ha perso la vita e un altro è in condizioni molto gravi.

L’evento si è verificato a Ventimiglia, in Liguria, più precisamente su corso Francia, a qualche centinaia di metri dal confine con la Francia, all’altezza della galleria dei Balzi Rossi.

I notiziari locali riportano la notizia, spiegando che uno dei due mezzi pare abbia perso il controllo, invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente con l’altro scooter.

Nulla da fare per Daniel Mani

Entrambi i mezzi e i conducenti sono caduti rovinosamente a terra. Alcuni passanti che hanno assistito allo scontro hanno subito allertato i soccorsi, che in pochi minuti sono arrivati sul posto.

Daniel Mani, 35enne originario di Ospedaletti e residente a Ventimiglia, ma che lavorava a Monaco, viaggiava a bordo di un scooter Honda di proprietà di suo padre.

All’arrivo dei soccorritori sul posto il suo cuore ancora batteva, ma si è fermato pochi minuti dopo.

L’altro scooterista, un uomo del posto di 36 anni, è stato trasportato con un elisoccorso nell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Imperia, delle auto mediche francesi, data la vicinanza del paese transalpino, e le forze dell’ordine italiane.

In particolare i Carabinieri, hanno messo in sicurezza la strada chiudendola al traffico ed hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.