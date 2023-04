È di quattro vittime il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella sera di Pasqua, intorno alle 22:00, in Piemonte. Più precisamente in provincia di Asti. Due vetture con a bordo un 23enne e tre ragazzi di 30 anni si sono schiantate frontalmente, finendo completamente distrutte. Per tutti loro non c’è stato nulla da fare.

Credit: Vigili del Fuoco

Appena concluso il week end delle festività pasquali, si fanno i conti con le tragedie che purtroppo, spesso, in queste occasioni, sconvolgono la vita delle persone.

Due incidenti stradali molto gravi sono si sono entrambi verificati in Puglia, in provincia di Foggia. Il primo è avvenuto nel pomeriggio di Pasqua a pochi chilometri da Poggio Imperiale, sulla strada provinciale 37 che porta a Lesina.

Due auto si sono scontrate frontalmente e a perdere la vita è toccato a Michelangelo Gaudelli, un 27enne residente a Lesina, per il quale i soccorritori non sono riusciti a far nulla.

Poco dopo, sempre nel foggiano, vicino a San Severo, un motociclista di 45 anni ha perso la vita a seguito di un grave sinistro.

Credit: Vigili del Fuoco

Erano invece le 22:00 circa di domenica quando altre due automobili, questa volta in Piemonte, si sono scontrate a loro volta frontalmente.

Le due vetture sono finite completamente distrutte e immobili in mezzo alla carreggiata dopo un flipper impazzito. A bordo delle macchine viaggiavano quattro persone, che purtroppo hanno tutte perso la vita sul colpo.

Quattro vittime nell’incidente in Piemonte

Credit: Vigili del Fuoco

Le quattro vittime si chiamavano Zlato Stoilovski, 33 anni, Andrei Kit Anovski di 31 anni, Vlako Iliev di 36 anni e Ayoub Chennouf Ech.

Quest’ultimo, 23enne italiano di origine marocchina, viaggiava da solo a bordo della sua auto.

Gli altri tre, di nazionalità macedone e residenti ad Asti, viaggiavano invece a bordo di una BMW.

Non è ancora chiaro quali siano state le dinamiche e le cause dell’incidente, ma l’ipotesi più accreditata è che una delle vetture abbia invaso per qualche motivo la corsia opposta.

Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine di Nizza Monferrato e Asti. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare i corpi dei quattro ragazzi dalle lamiere. Per loro non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.