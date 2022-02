Daniela Cadeddu, uccisa dal marito mentre dormiva: arrivati i risultati dell’autopsia

La tragedia è accaduta in Sardegna ed ha gettato nello sconforto due comuni: Zeddiani e Cabras. Daniela Cadeddu è stata uccisa a 51 anni da suo marito.

L’uomo, Giorgio Meneghel, dopo aver compiuto l’atroce gesto ha chiamato le forze dell’ordine, chiedendo un intervento poiché aveva ucciso sua moglie.

L’autopsia sul corpo di Daniela ha fatto emergere dettagli agghiaccianti. La 51enne è morta a causa delle martellate ricevute nel sonno. Risultati che hanno confermato quanto già affermato dai primi esami medici e dagli agenti dei Carabinieri.

La donna non ha avuto nemmeno la possibilità di difendersi, di lottare per la sua vita. Il marito l’ha uccisa mentre dormiva, con una violenza inimmaginabile. “Venite subito, ho ucciso mia moglie”.

Dopo la tragedia, il Primo Cittadino del comune di Cabras, ha voluto esprimere il dolore a nome di tutti i cittadini:

È successo di nuovo. Anche oggi una donna è stata uccisa e anche stavolta chi le ha tolto la vita è stato l’uomo più vicino. Lo scorso anno in Italia si è contata una donna vittima di femminicidio ogni tre giorni. Stavolta è toccato a Daniela, una donna di Cabras residente a Zeddiani dal giorno del suo matrimonio. Oggi è un giorno di dolore e lutto per le due comunità. Questa strage non può lasciarci indifferenti