Si è interrotta in maniera brusca e drammatica, in un solo attimo, la vita di Daniele Gnoffo, un ragazzo di soli 18 anni, che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un incidente mentre era alla guida di una motocicletta. Dopo aver perso il controllo della due ruote, si è scontrato violentemente contro un cancello.

Un altro terribile incidente stradale è avvenuto sulle strade italiane ed è costato la vita ad un ragazzo molto giovane, con ancora una vita intera davanti e tanti sogni da coltivare e realizzare.

È successo nel trevigiano, più precisamente nel piccolo comune di San Fior.

Daniele Gnoffo, un giovane di soli 18 anni, era bordo di una motocicletta, probabilmente appartenente ad un suo amico.

Mentre percorreva via Galileo Galilei, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finito a sbattere prima contro un marciapiede e in fine contro un cancello.

Soccorso immediatamente dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Conegliano Veneto, dove è arrivato già in condizioni disperate. Troppo disperate, tanto che, purtroppo, il suo giovane cuore ha cessato di battere poco dopo.

Cordoglio per la morte di Daniele Gnoffo

Uno strazio senza fine quello che da un momento all’altro ha travolto la famiglia del ragazzo, originaria della Sicilia e trasferitasi al nord anni fa.

Daniele lascia il papà Francesco, la mamma Valeria e un fratellino più piccolo.

Si era diplomato lo scorso giugno e già aveva iniziato a lavorare come elettricista. Il prossimo 11 dicembre avrebbe compiuto 19 anni.

Oltre ai motori, Daniele era appassionato di ciclismo, che aveva anche praticato a livello giovanile. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dalle varie società della zona, per cui Daniele aveva corso.

Il Cycling Team San Vendemiano, ad esempio, su Facebook ha scritto:

Un tragico incidente ci ha portato via Daniele Gnoffo, nostro ex atleta conosciuto come ragazzino tranquillo, apprezzato per educazione e pacatezza d’animo. Il nostro sincero cordoglio alla famiglia. Ciao Daniele🙏

Anche Giuseppe Maset, sindaco di San Fior, ha espresso il suo cordoglio e la sua desolazione, per un altro giovanissimo morto in circostanze drammatiche.

Sono diversi infatti i giovanissimi della zona che negli ultimi mesi e anni sono scomparsi in episodi simili a quello capitato a Daniele.