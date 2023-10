Giovane tenente della Marina morto in un incidente in Brasile: faceva parte dell'equipaggio della nave Amerigo Vespucci

Un dolore enorme per l’improvvisa e tragica scomparsa di Daniele Marino, medico della Marina Militare Italiana, morto in Brasile a seguito di un brutto incidente in motocicletta. Il tenente di vascello si trovava a Fortaleza e faceva parte dell’equipaggio della Amerigo Vespucci.

Un drammatico evento si è verificato nei giorni scorsi in Brasile ed ha visto morire, a soli 28 anni, il tenente di vascello Daniele Marino.

Il giovane, medico della Marina Militare Italiana, stando a quanto emerso fino ad ora, sarebbe rimasto vittima di una brutta caduta in moto a Caucaia, città della regione del Cearà, nell’area metropolitana di Fortaleza.

Proprio a Fortaleza era arrivato a bordo della maestosa Amerigo Vespucci, nave sulla quale si trovava insieme ai colleghi della Marina.

Soccorso dai medici locali, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Non ce l’ha fatta nemmeno l’altro uomo che era con lui sulla moto, un 30enne.

Il cordoglio per la morte di Daniele Marino

A dare il triste annuncio della dipartita del tenente Daniele Marino, è stata la stessa Marina Militare. In un suo comunicato si legge:

Il tragico evento è avvenuto durante la sosta in porto della nave. Sono in corso le verifiche del caso per determinare le dinamiche dell’incidente a cura delle autorità locali preposte. La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto.

Anche il Ministero della Difesa italiano, via social, ha mostrato il proprio cordoglio:

La #Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello Daniele Marino della Marina Militare, medico di bordo di #NaveVespucci, tragicamente scomparso in #Brasile a causa di un incidente stradale.

Anche le autorità italiane in Brasile, come l’ambasciata, e quelle brasiliane stesse hanno mostrato vicinanza alla famiglia del giovane:

Emiliano de Freitas, governatore della regione del Cearà, su Twitter ha scritto: