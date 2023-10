Esce per una gita in moto e scompare: Fabio Vita è stato ritrovato morto

Si sono concluse in modo tragico le ricerche di Fabio Vita, l'uomo di 35 anni scomparso dopo una gita in moto: è stato trovato morto

La straziante vicenda arriva da Ragusa. Fabio Vita ha perso la vita a soli 35 anni, mentre era a bordo della sua Yamaha. Il motociclista era uscito per una gita a Pozzallo, ma non è mai tornato a casa.

Poche ore fa, si è diffusa la triste notizia del suo ritrovamento. Il corpo senza vita di Fabio Vita è stato rinvenuto vicino ad un pilone, all’ingresso dell’autostrada A18. È stato un passante a notare l’uomo privo di vita e a lanciare subito l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al 35enne, gli inquirenti stanno indagando per cercare di ricostruire i suoi ultimi istanti di vita. La prima ipotesi è che possa aver perso il controllo della sua moto. Bisognerà ora capire se si sia trattato di un sinistro stradale che abbia coinvolto solo Fabio o se ci siano altri mezzi fuggiti via in seguito allo scontro.

Una comunità sconvolta per la scomparsa di Fabio Vita

La comunità di Solarino per ore ha pregato e sperato che Vita tornasse a casa sano e salvo, dopo la denuncia della sua scomparsa. Purtroppo le ricerche si sono concluse con un tragico epilogo. Sono numerose le persone che stanno piangendo la sua improvvisa e prematura scomparsa e che si sono strette al dolore della famiglia.

Era stata proprio la moglie a recarsi dai Carabinieri, non vedendolo tornare. La donna aveva anche pubblicato un disperato appello sui social network, appellandosi a chiunque potesse aiutarla a ritrovare suo marito.

Le ricerche sono partire ieri mattina e si sono concluse solo poche ore dopo, nel pomeriggio, dopo l’allarme lanciato dal passante. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare Fabio Vita, il suo corpo era già privo di vita.

Saranno ora le indagini a far luce su cosa sia accaduto davvero durante il viaggio del 35enne. Potrebbe aver perso il controllo della sua moto e perso la vita in modo autonomo. O potrebbe essere stata colpa di un pirata della strada, che potrebbe poi essere fuggito via dal luogo del sinistro stradale.