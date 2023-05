Sono trascorsi quasi tre anni dalla terribile tragedia di Caronia. Ancora oggi le immagini di Viviana e Gioele vivono nella mente e nel cuore dell’intera Italia. Daniele Mondello continua a far sentire la sua voce e a gridare giustizia.

Due giorni fa, il padre e marito ha pubblicato un nuovo video sul suo profilo social, puntando il dito contro coloro che hanno archiviato il caso come omicidio-suicidio, nonostante la mancanza di prove. Un caso chiuso, come lo stesso Daniele Mondello ha spiegato, con ben 8 ipotesi.

Riaprite il caso di mia moglie Viviana e di mio figlio Gioele Mondello. Siete la vergogna dell’Italia. Mettetevi una maschera in faccia quando uscite. Chiudere un caso con 8 ipotesi, non sapete neanche com’è morto mio figlio. Vergogna, mai sentito in Italia che chiudono un caso con 8 ipotesi. Siete la vergogna dell’Italia, io non mi fermo, non mi fermo.