Tante lacrime, tanta commozione, ma anche tanta rabbia durante il funerale di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello. Dopo più di un anno dalla tragedia di Caronia, che l’intera Italia non dimenticherà mai, mamma e figlio hanno ricevuto il loro addio e sono stati finalmente sepolti.

Il Duomo di Messina era pieno di persone e fuori dalla chiesa uno striscione che recitava: “Verità e giustizia per Viviana e Gioele”. Uno striscione affisso da Daniele Mondello, che nonostante la decisione del giudice, continua a ribadire che lui non si arrenderà mia. È certo che sua moglie e suo figlio siano stati uccisi dagli animali e non crede alle ipotesi della Procura. Il Tribunale ha accolto la richiesta di archiviazione e chiuso il caso come omicidio-suicidio.

“Viviana non avrebbe mai fatto del male a suo figlio“. Questo è ciò che la famiglia crede e per cui continua a lottare. I fascicoli delle nuove indagini riportano, come raccontato dai stessi legali di Daniele, molte lacune e nessuna certezza su come sia morto il piccolo Gioele. Oggi suo padre domanda come un caso possa chiudersi con delle ipotesi.

Viviana e Gioele: la denuncia ai Vigili del Fuoco

Il dj ha deciso anche di denunciare i Vigili del Fuoco, per la mancata sorveglianza dei video. I droni utilizzati nelle ricerche avevano individuato il corpo senza vita di Viviana il 4 agosto. Ma nessuno ha visionato quelle immagini e la donna è stata rinvenuta il successivo 8 agosto ai piedi di quel traliccio.

All’interno del Duomo di Milano tanto il dolore tra i parenti. La sorella di Viviana, stremata e con le lacrime agli occhi, ha salutato sua sorella e l’ha ricordata per la meravigliosa donna che era.

Alla fine della funzione, tra gli applausi, quella bara marrone e quella piccola di colore bianco con Spiderman disegnato, hanno lasciato la chiesa ed hanno finalmente trovato la pace.