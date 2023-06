Daniele Mondello pubblica un video sui social per continuare a far sentire il suo grido: "Ecco perché non può essere salita sul traliccio"

Daniele Mondello continua a far sentire la sua voce sui social, in cerca di verità e giustizia per la moglie Viviana Parisi e per il piccolo Gioele. Il caso è stato archiviato, ma lui chiede che venga riaperto e spera che il suo grido venga accolto da qualcuno.

La vicenda della moglie e del figlio è stata archiviata come omicidio suicidio, nonostante non sia stata trovata la causa del decesso del bambino. Un decesso che ancora oggi vede diverse ipotesi.

Daniele Mondello è certo che Viviana Parisi non avrebbe mai fatto del male a Gioele. Ed è certo che qualcuno sia responsabile del decesso di entrambi e che abbia cercato di depistare le indagini. Sono diversi gli elementi che ogni giorno posta sui social, per mostrare a tutti le lacune mai risolte e puntare il dito contro chi ha condotto le indagini.

Una lotta che porta avanti con il supporto dei suoi periti. Pochi giorni fa, il dj ha postato un video sul suo profilo social, per mostrare gli elementi emersi dopo gli esami sul traliccio e quelli sul corpo della moglie.

Ecco perché è impossibile che Viviana sia salita su quel traliccio. La scientifica ha fatto tutti gli esami in quel traliccio. Nessuna traccia di Viviana, zero impronte digitali. Il traliccio era bollente, sarà stato sui 50 gradi. Ad un metro dal traliccio c’era un muro di spine. Riguardo la caduta dal traliccio mi chiedo… Sotto al traliccio era pieno di frasche, come ha fatto a lanciarsi ed arrivare sotto il cespuglio? Il corpo era seminascosto dalle frasche come a volerlo coprire. Perché Viviana ha due buchi dietro la testa se si è buttata frontalmente?

Queste la parole che Daniele Mondello ha pubblicato sui social, accompagnandole con un video che mostra gli elementi da lui descritti. Eccolo qui:

Diverse settimane fa, il padre e marito della tragedia di Caronia aveva chiesto aiuto sui social, spiegando che nessun programma televisivo è interessato a diffondere la sua voce. E affermando che lui non si arrenderà mai, finché ne avrà la forza continuerà a chiedere verità e giustizia per Viviana e Gioele.