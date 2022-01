Daniele Mondello non si rassegna e offre una ricompensa di 10 mila euro.

I soldi sono destinati a chiunque racconti cosa sia davvero accaduto nelle campagne di Caronia, il giorno della morte di sua moglie Viviana Parisi e del suo bambino Gioele Mondello.

Il Gip ha accolto la richiesta della Procura ed ha archiviato il caso come omicidio-suicidio. Ma il dj non ha mai creduto che Viviana possa aver ucciso il loro bambino, perché lo amava sopra ogni altra cosa e non ha mai creduto al fatto che si sia gettata dal traliccio.

La delusione di Daniele Mondello

Più volte si è detto deluso dalle ricerche dei soccorritori. Il corpo di Viviana Parisi era stato rinvenuto dai droni dopo la scomparsa, ma trovato dai soccorritori soltanto diversi giorni dopo. Questo perché nessuno aveva visionato quei filmati. A trovare i resti di Gioele, è invece stato un ex Carabiniere che si era unito alle ricerche organizzate dallo stesso Daniele Mondello.

Se non avessi attivato volontari e amici per rivenire i resti di Gioele, oggi non avrei una tomba sulla quale piangere. Dobbiamo capire cosa è successo a mia moglie e a mio figlio, le due stelle che guidano il mio cammino da lassù. Per farlo, dobbiamo far parlare le persone.

Un marito e un padre che è convinto che qualcuno abbia ucciso sua moglie e suo figlio e che qualcuno abbia visto qualcosa. Qualcuno sa cosa sia davvero accaduto e per questo offre una ricompensa di 10 mila euro.

Lo scorso novembre 2021, il Gip di Patti Eugenio Aquilò ha archiviato il caso come omicidio-suicidio, accogliendo la richiesta di archiviazione e rigettando la richiesta di opposizione presentata dai legali della famiglia. Secondo le indagini, Viviana Parisi si è uccisa e il suo gesto potrebbe essere la conseguenza dell’omicidio del piccolo Gioele o la reazione per aver visto suo figlio morire. Ipotesi che però non hanno trovato conferme certe.