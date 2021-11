È arrivata la decisione del Gip sul caso di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello. Il Tribunale di Patti ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura. E quindi respinto quella di opposizione della famiglia delle due vittime.

Le indagini sono state archiviate in modo formale ed ufficiale. Questa è la decisione del Gip Eugenio Aliquò dopo la sentenza dello scorso 22 ottobre. Nonostante la documentazione presentata dai legali della famiglia di Viviana e Gioele, l’ipotesi più accreditata sembra essere proprio quella del Procuratore. Ovvero quella dell’omicidio-suicidio. Sin da subito, le indagini hanno sostenuto che Viviana, una donna con un profilo fragile e con problemi psicologici, avesse ucciso il suo bambino. E si fosse poi gettata dal traliccio.

La famiglia, invece, si è sempre detta certa del fatto che Viviana non avrebbe mai fatto del male a Gioele e che ci fossero troppi dubbi sulla vicenda. Come il fatto dell’assenza di impronte sul traliccio, della distanza tra i due corpi, dei morsi di animali e di una sostanza rosacea rinvenuta sui denti.

La delusione dei legali della famiglia di Viviana e Gioele

Siamo consapevoli di aver fatto tutto quanto possibile per evitare l’archiviazione. Rimaniamo convinti che ci siano stati degli errori di valutazione. Quando avremo tutte le pagine dell’archiviazione del gip, valuteremo eventuali altre azioni, al momento non conoscendone il contenuto non possiamo sbilanciarci. Ora i corpi verranno restituiti alla famiglia e nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali.

Queste le parole dell’avvocato Pietro Venuti, con le quali ha voluto sottolineare che finché non verranno date loro tutte le pagine dell’archiviazione, non potranno decidere se sarà il caso di ricorrere in Cassazione.

Il Procuratore di Patti, invece, ha dichiarato:

Il Gip ha sostanzialmente confermato quanto da noi affermato nella richiesta di archiviazione e in particolare ha sottolineato che il quadro complessivo che è emerso: quello di una donna fragile che aveva più volte dato segnali pericolosi sottovalutati dai familiari. Spero che ora si metta la parola fine a questa vicenda.

Dopo più di un anno dalla tragedia di Caronia, si potrà procedere con il funerale di Viviana Parisi e Gioele Mondello e con la loro sepoltura.