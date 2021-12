"Questi sono i messaggi tra me e Viviana", Daniele Mondello pubblica una foto sul suo profilo social, per mostrare le parole di sua moglie

Il caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello è stato archiviato come omicidio suicidio e dopo il dissequestro del cellulare della dj, Daniele Mondello ha voluto ripristinare tutte le conversazioni WhatsApp.

Il marito e papà delle due vittime, ha pubblicato uno screenshot sul suo profilo social, per mostrare all’intera Italia cosa si sono detti lui e Viviana prima della tragedia di Caronia. Il suo scopo, ancora una volta, è stato quello di dimostrare che la donna stava bene e che non aveva alcuna intenzione di togliersi la vita.

Nei messaggi, la coppia si scambia un “Ti amo” e Viviana Parisi scrive a suo marito che “Gioelino” vuole una sorellina e che lei è d’accordo, ma deve decidere il papà.

Daniele Mondello ha voluto evidenziare la gioia di sua moglie all’idea di avere un altro figlio insieme e rendere felice il suo bambino. E domanda, perché allora avrebbe dovuto uccidere Gioele e poi togliersi la vita?

Tantissimi i commenti apparsi sotto il post del dj, di persone che continuano a sostenerlo nella sua lotta alla ricerca della verità. Mondello non ha mai creduto alla ricostruzione della Procura di Patti. Lui conosceva sua moglie ed è certo che mai avrebbe fatto del male al loro bambino. Come è certo del fatto che sia successo qualcosa nella galleria, dopo l’incidente nei pressi delle campagne di Caronia. Ha sempre ribadito che non smetterà di lottare e chiedere verità e giustizia finché ne avrà le forze.

Le parole di Daniele Mondello

Dopo il dissequestro del telefonino di Viviana ho potuto ripristinare WhatsApp e leggere i messaggi della nostra chat..questo è lo screenshot del 18 Maggio 2020! Vi sembra in linea con un individuo che voglia suicidarsi? Mia moglie amava la vita e pianificava una gravidanza. Altro che suicidio!

Dopo più di un anno dalla tragedia che ha segnato il paese, la famiglia ha potuto salutare Viviana e Gioele con una funzione funebre e dare loro una degna sepoltura.