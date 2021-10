È passato oltre un anno dalla tragedia di Caronia, che ha visto morire Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello. Il marito e papà Daniele Mondello continua a battersi per la verità e ad opporsi alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Patti.

Poche ore fa, l’uomo ha pubblicato la foto dei pantaloncini del suo bambino, indossati il giorno della sua morte. Il suo scopo è stato quello di mostrare all’intera Italia che la sua Viviana non può aver ucciso il loro bambino. Secondo la Procura si è trattato di un caso di omicidio-suicidio, ma per la famiglia ci sono troppi misteri e punti contrastanti.

Dopo la richiesta di archiviazione, i legali di Daniele Mondello hanno avuto modo di accedere ai fascicoli delle indagini. Proprio tra le tante pagine, c’è la foto dei pantaloncini del piccolo Gioele.

Oggi siamo andati al tribunale di Patti per ritirare – a pagamento- l’ennesimo CD. Nell’immagine: pantaloncino di Gioele, crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni.

L’immagine mostra chiaramente diversi buchi sull’indumento, che potrebbero proprio essere compatibili con i morsi di un animale. Daniele Mondello continua a lottare per arrivare ad una verità. Non ha alcuna intenzione di accordare la decisione della Procura, che a suo dire sta dando un finale sbagliato a questa indimenticabile tragedia. Sono tanti, forse troppi, i dubbi su cosa sia davvero accaduto quel giorno nelle campagne di Caronia, dopo l’incidente in autostrada.

Daniele Mondello e le intercettazioni

Secondo le dichiarazioni dell’uomo, la Procura avrebbe intercettato la famiglia Mondello e quella Parisi, ma nessuna indagine sugli operai che quel giorno sono rimasti coinvolti nell’incidente. Gli stessi operai che non avrebbero chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine e che quello stesso giorno avrebbero portato il mezzo a riparare.

Il Gip dovrà decidere se archiviare il caso come omicidio-suicidio, come richiesto dalla Procura di Patti oppure accettare l’opposizione dei legali della famiglia e accordare le loro richieste. Le indagini continueranno? Come è davvero avvenuta la morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello?