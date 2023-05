Daniele Mondello pubblica un nuovo video e risponde ad una domanda che gli stanno facendo in molti

Daniele Mondello spiega ai tutti coloro che in questi giorni gli sono stati vicino, perché non si è fatto aiutare dai programmi televisivi

L’ultimo video di Daniele Mondello, diffuso sui social, ha attirato l’attenzione di molte persone e riportato alla mente la tragedia di Caronia. Nonostante il caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello sia stato archiviato, ci sono ancora tante, forse troppe, domande senza risposta.

Daniele Mondello continua a chiedere verità e giustizia e che il caso di sua moglie e suo figlio venga riaperto. Punta il dito contro coloro che hanno archiviato la vicenda come omicidio-suicidio nonostante ben 8 ipotesi. E nonostante non abbiano idea di come il piccolo Gioele Mondello abbia perso la vita.

Il video di Daniele Mondello

Poche ore fa, il dj ha pubblicato un nuovo video, per ringraziare tutti coloro che in questi giorni gli hanno mandato messaggi di affetto e supporto. Ha voluto anche rispondere ad una domanda che gli è già stata posta diverse volte. Perché non ti fai aiutare dai più noti programmi televisivi come Quarto Grado o Chi l’ha visto?

Ciao a tutti, faccio questo video perché mi arrivano tantissimi messaggi dove mi chiedono di farmi aiutare dai programmi televisivi come Le iene, Chi l’ha visto, Quarto Grado ecc ecc… Sono stati contattati più volte, ma non sono interessati al mio caso e non capisco come mai. Io vado avanti da solo con i miei consulenti. Come ho detto sempre, non mi fermo. Grazie per il sostegno che mi date e per tutti i messaggi che mi scrivete. Grazie di cuore.

La scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele

Viviana e Gioele sono scomparsi nell’agosto del 2020. Mamma e figlio erano usciti di casa per andare a comprare le scarpe, ma poi la dj ha scelto di prendere l’autostrada ed è rimasta coinvolta in un sinistro stradale in galleria. I testimoni l’hanno vista scendere con il piccolo in braccio e sparire tra le campagne di Caronia.

Dopo qualche giorno, i ricercatori hanno trovato il corpo senza vita della madre ai piedi di un traliccio e solo dopo altri lunghissimi giorni, hanno trovato i resti del piccolo Gioele dietro un cespuglio.

La pista della Procura di Patti è stata fin da subito quella dell’omicidio suicidio. Ma Daniele Mondello è sempre stato convinto che Viviana non avrebbe mai fatto del male al loro bambino e che in quelle campagne sia accaduto qualcosa. Oggi chiede che il caso venga riaperto, perché ha bisogno di sapere la verità.