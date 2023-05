Daniele Mondello continua a far sentire il suo grido attraverso i social network, chiedendo alle persone di condividere le sue parole, che continuano ad essere ignorate dalla procura e dai programmi televisivi.

Il marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele Mondello, ha chiesto la riapertura delle indagini. Ha dichiarato che non si arrenderà mai, finché non si arriverà ad una verità. Il caso di sua moglie e suo figlio è stato archiviato come omicidio-suicidio sulla base di diverse ipotesi e nonostante il fatto che la causa del decesso del bambino non è mai stata individuata.

Poche ore fa, ha pubblicato un nuovo video sul suo profilo Facebook, rivelando di aver presentato, attraverso il suo legale, un’istanza per il dissequestro dei vestiti indossati da Viviana e Gioele. Istanza che però è stata rigettata dal Gip del Tribunale di Patti.

Nel filmato, Daniele Mondello ha pregato i suoi seguaci di condividere il filmato, dicendo loro che ora sono la sua unica speranza. Non gli è stato permesso di riavere nemmeno la fede di sua moglie.

Il dj punta il dito anche contro coloro che hanno effettuato le indagini subito dopo l’incidente, sottolineando che il camion degli operai è stato sequestrato solo dopo un mese e che gli stessi non sono mai stati intercettati e controllati. Mentre a lui hanno subito sequestrato la macchina

Il camion è stato subito portato in carrozzeria per essere aggiustato. Per quale motivo? Volevano cancellare le prove? Gli operai hanno dichiarato di non aver chiamato i soccorsi perché non erano in possesso dei telefonini. Due operai che stanno lavorando in Sicilia in trasferta, non hanno i telefonini nel 2020? Gli operai non sono stati mai intercettati, ma come avete fatto queste indagini? Siete la vergogna dell’Italia.