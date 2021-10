Daniele Mondello si sfoga dopo aver visionato i fascicoli: “Se ne stanno occupando i miei legali. Mi vergogno”

Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele, continua a sfogarsi sui social e a raccontare ai suoi tanti amici Facebook, di tutti quelli che secondo lui sono gli errori commessi durante le indagini.

In un video, pubblicato poi sul suo profilo personale, l’uomo ha spiegato che dopo la richiesta della Procura di Patti per l’archiviazione del caso come omicidio-suicidio, ha avuto modo di visionare i fascicoli delle indagini. Ciò che lo ha fatto più arrabbiare, è stato scoprire che lui e altri familiari sono stati messi sotto controllo. Intercettazioni ambientali, tabulati telefonici e anche profili Facebook. Cosa che però non è stata fatta con le altre persone coinvolte, come ad esempio gli operai coinvolti nell’incidente con Viviana Parisi. Quest’ultimi non sarebbero stati intercettati dagli inquirenti ne tenuti sotto controllo.

Secondo le parole di Daniele Mondello, gli stessi operai non avrebbero chiamato la polizia dopo l’incidente e avrebbero portato a riparare in officina il loro mezzo lo stesso giorno.

Le parole di Daniele Mondello

Buongiorno a tutti. Adesso vi do una bella notizia. Quando ho avuto finalmente la possibilità di accedere ai fascicoli, ho scoperto che io e la mia famiglia e la famiglia di Viviana siamo stati messi sotto controllo. Cioè, telefonini sotto controllo, Facebook sotto controllo, tabulati sotto controllo. Come dei criminali.

Voi mi direte, l’hanno fatto con tutti. No, qualcun altro un po’ di meno e qualcun altro nessun tipo di indagini. Di questo se ne stanno occupando i miei legali. Le indagini secondo me sono state un fallimento, dal primo giorno fino adesso. Una vergogna totale. Questa è l’Italia, mi vergogno di essere italiano.

I legali dell’uomo hanno fatto sapere che hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Patti. E chiesto ulteriori indagini sui corpi senza vita di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello.

