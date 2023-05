Daniele Salvini stava lavorando al taglio di alcune grandi piante, quando improvvisamente una si è staccata e lo ha travolto in pieno

Un’altra tragedia assoluta è avvenuta in Italia ed è costata la vita ad una persona che stava lavorando. La vittima si chiamava Daniele Salvini, viveva a Bagolino, in provincia di Brescia, e si è spento ieri a soli 33 anni. Stava tagliando dei grossi alberi, quando uno si è staccato e lo ha travolto in pieno. Inutili i soccorsi.

Erano da poco passate le 11:30 di ieri mattina e Daniele, insieme ad un suo collega, era impegnato nel taglio di alcune grandi piante per la messa in sicurezza di una scarpata, situata in località Cerreto, vicino a Riccomassimo, nel bresciano.

All’improvviso, uno degli alberi situati più in alto rispetto a quello su cui stava lavorando il 33enne, si è staccato. Il grosso tronco è rotolato giù nella scarpata, travolgendo la pianta in cui si trovava Salvini.

A lanciare l’allarme ci ha pensato il collega che era con lui. Sul posto sono subito arrivati i sanitari a bordo di un’ambulanza dei volontari e dell’elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai Vigili del fuoco e i Carabinieri di Salò.

Nonostante l’intervento sia stato tempestivo, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Dolore per la morte di Daniele Salvini

Daniele Salvini come detto aveva solo 33 anni. Era sposato da poco con sua moglie Cristina e aveva avuto il suo primo bambino soltanto 8 mesi fa.

La notizia del suo decesso improvviso si è diffusa in poco tempo a Bagolino, dove il 33enne viveva ed era conosciuto da tutti, anche per essere un volontario dei Vigli del Fuoco locali.

In tanti hanno mostrato il proprio cordoglio sui social. Tra questi anche l’Unione dei pompieri volontari:

Il presidente Andrea Maria Bocca, tutto il consiglio e tutti i soci, esprimono il proprio cordoglio alla famiglia e ai colleghi del distaccamento di Bagolino, comando di Brescia, per la gravissima perdita subita

LEGGI ANCHE: Fabio Bellan, infermiere di 28 anni, morto mentre sistemava il giardino di casa. Il ragazzo era impegnato nella potatura di alcune piante del frutteto della sua nuova casa, quando un ramo lo ha urtato violentemente al collo. La ferita non gli ha lasciato scampo. Doveva sposarsi a breve e andare a vivere con sua moglie proprio in quella proprietà.