A due mesi dal malore e dall'operazione salva vita, Daniele Scardina è uscito dalla clinica in cui era ricoverato: come sta il pugile

Con un post pubblicato direttamente sul profilo Instagram di Daniele Scardina, il fratello Giovanni ha dato l’ultimo aggiornamento riguardo alle condizioni del pugile. King Toretto due mesi fa fu vittima di un malore improvviso e fino ad oggi è stato ricoverato nell’ospedale Humanitas di Rozzano.

Credit: danieletoretto – Instagram

Era il 28 febbraio quando Daniele Scardina, noto pugile italiano, durante un allenamento venne colpito da un malore improvviso e fu trasportato d’urgenza in ospedale.

L’equipe medica della clinica Humanitas di Rozzano gli ha letteralmente salvato la vita, sottoponendolo ad un intervento al cervello per ridurre l’emorragia e stabilizzandolo in uno stato di coma.

Tantissima la paura per gli amici, i familiari e i fan di Toretto, che per settimane sono restati con il fiato sospeso.

Lui però ce l’ha messa tutta e dopo circa un mese, a fine marzo, il fratello Giovanni ha dato la notizia che tutti aspettavano e soprattutto speravano. Quella dell’uscita dalla terapia intensiva del campione e del fatto che Daniele era ormai fuori pericolo di vita.

Daniele Scardina non è più in ospedale

Credit: danieletoretto – Instagram

Ieri, sempre il fratello Giovanni, ha dato un’altra notizia sul fratello che rincuora tutti. Daniele Scardina è finalmente uscito dall’ospedale e si prepara ad affrontare il lungo, difficile e faticoso percorso di riabilitazione.

Strada che lo porterà, ci si augura, ad una completa guarigione.

Il fratello del campione ha pubblicato una lunga lettera che soprattutto è servita a ringraziare i medici che hanno aiutato Daniele, ma anche i tanti fan che non hanno mai fatto mancare l’affetto e il supporto.

“Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi“, ha esordito Giovanni Scardina, che poi ha continuato appunto con i ringraziamenti ai medici e agli infermieri del reparto di neurochirurgia.

In fine ha spiegato che suo fratello in questo momento è sveglio e si prepara ad affrontare il percorso di cure e riabilitazione previsto in casi come questo.

“La strada è certamente lunga – continua Giovanni – ma lui è un campione ed ha già vinto la più dura delle battaglie“.

Immancabili i commenti di auguri e affetto da parte di tanti fan e amici del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo.