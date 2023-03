Sono ore di ansia e paura per la famiglia, gli amici e i tantissimi fan che vogliono bene e sostengono Daniele Scardina. Il pugile milanese di 30 anni, nel pomeriggio di ieri, al termine di un allenamento ha avuto un malore ed ha perso i sensi. Operato d’urgenza al cervello, è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Milano.

Credit: danieletoretto – Instagram

Negli ultimi anni è diventato uno degli atleti più vincenti in Italia e anche un personaggio pubblico, molto seguito sui social network.

Daniele Scardina, nato a Milano 30 anni fa, è un pugile professionista dal 2015 e fino al 2021, ha avuto una statistica impressionante, 20 incontri vinti su 20 in quel periodo, che l’hanno portato ad essere campione intercontinentale della categoria dei pesi medi.

Prossimamente avrebbe dovuto battersi con il belga Cedric Spera, e per quell’incontro, in questo periodo, si stava allenando molto duramente.

Nella giornata di ieri, come spesso accadeva, si era recato nella palestra di Crossfit di Buccinasco per allenarsi e nel primo pomeriggio aveva disputato un leggero incontro con un altro atleta.

Terminato l’allenamento è rientrato negli spogliatoi e poco prima di fare la doccia ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo dei medici sul posto. Le condizioni del pugile sono apparse da subito gravi e in pochi minuti è stato trasportato all’ospedale Humanitas di Milano.

Lì i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento al cervello, che è durato circa 5 ore.

Al termine dell’operazione i dottori si sono detti soddisfatti di come sia andata.

Il messaggio di Diletta Leotta per Daniele Scardina

Credit: danieletoretto – Instagram

La prognosi di Daniele Scardina resta riservata e le sue condizioni ancora molto delicate.

Come detto, il 30enne è famoso anche per la sua vita extra ring. È molto amico di cantanti rapper come Fedez, Guè Pequeno e Marracash e, inoltre, è stato fidanzato per molto tempo con la giornalista e modella Diletta Leotta.

Credit: danieletoretto – Instagram

La Leotta, inviata sportiva per Dazn, ieri sera era a Torino per seguire il derby della Mole quando ha appreso la notizia.

Nonostante i due siano ormai separati, la showgirl ha mostrato vicinanza al suo ex, pubblicando una storia sul suo account Instagram scrivendo: “Forza Dani“.