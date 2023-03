Sebbene le condizioni di salute di Daniele Scardina restino molto delicate, arrivano comunque notizie confortanti. Il suo manager ha spiegato che il pugile reagisce agli stimoli, ha mosso la lingua e un braccio e il suo encefalogramma migliora giorno dopo giorno.

Credit: danieletoretto – Instagram

Il combattente, Daniele Scardina, lo ha sempre fatto di mestiere. Quindi è chiaro che è nel suo DNA la caratteristica di non mollare mai. E fortunatamente lo sta facendo anche adesso, che la vita lo ha messo davanti all’avversario più ostico che abbia mai avuto.

In questi giorni sono innumerevoli i messaggi che amici, colleghi, tifosi e fan stanno mandando al pugile milanese per infondergli forza e coraggio. Addirittura la Curva Nord di San Siro dell’Inter, squadra di cui Daniele è grande tifoso, gli ha dedicato uno striscione.

Lui, nonostante sia privo di sensi e in uno stato di coma indotto, sta ripagando tutti e continua a migliorare giorno dopo giorno.

Alessandro Cherchi, il suo manager, ha spiegato ad alcuni giornalisti che la speranza di superare la criticità del momento è sempre più grande.

L’agente ha raccontato che Daniele Scardina ha reagito agli impulsi dei medici, ha mosso la lingua e un braccio e ormai respira da solo, senza il supporto di strumentazioni elettroniche.

Anche la Tac e l’encefalogramma hanno evidenziato dei netti miglioramenti, ma prima di pensare ad un risveglio, c’è ancora da avere pazienza.

Il Malore di Daniele Scardina

Credit: danieletoretto – Instagram

Il prossimo 24 marzo Daniele Scardina avrebbe dovuto debuttare nella nuova categoria dei pesi medio massimi e in queste settimane si stava allenando per arrivare al meglio al match.

Lo stava facendo anche martedì scorso, nella palestra di Crossfit di Buccinasco, nel milanese, quando purtroppo è capitato l’impensabile.

Dopo la sessione il pugile si è diretto in spogliatoio per la doccia. Ha iniziato ad accusare un malore ad un orecchio, poi uno ad una gamba. In fine ha perso i sensi ed è crollato a terra.

Credit: danieletoretto – Instagram

L’arrivo immediato dei soccorritori sul posto e il suo trasferimento all’Humanitas di Rozzano sono stati provvidenziali per permettere ai medici di sottoporlo ad un intervento d’urgenza al cervello.

Nell’operazione i chirurghi hanno ridotto l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito e lo hanno stabilizzato. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato al malore.