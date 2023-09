A sette mesi da quel terribile giorno in cui tutti hanno temuto per la sua vita, Daniele Scardina è tornato sui social

Buone notizie per Daniele Scardina e per tutti coloro che gli vogliono bene e lo sostengono. Il pugile, che a fine marzo era rimasto vittima di un grave malore, è tornato per la prima volta sui social ed ha parlato ai suoi follower. Li ha ringraziati per il loro supporto che, come afferma, lo aiuta tantissimo a continuare a trovare il coraggio e la forza di lottare per una piena ripresa.

Credit: gioscardina – Instagram

Su Instagram, Toretto, questo il nome d’arte sul ring di Daniele, ha pubblicato una sua foto che lo ritrae provato, ma anche sorridente. A corredo ha poi scritto:

Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere.

La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo. I’m coming back! ❤️👊🏽❤️🙏🏼

Il malore di Daniele Scardina

La vita di Daniele Scardina è cambiata in un attimo lo scorso 28 febbraio. Quel pomeriggio si trovava nella palestra di crossfit a Buccinasco, nell’hinterland milanese, per allenarsi in vista dell’incontro che avrebbe dovuto disputare contro Cedric Spera.

Terminata la sessione, è rientrato nello spogliatoio e lì ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.

Credit: danieletoretto – Instagram

Immediatamente soccorso dai presenti, è stato poi trasportato d’urgenza alla clinica Humanitas di Milano, dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento al cervello durato 5 ore.

Le sue condizioni sono restate critiche per giorni e tutti, amici o semplici fan, hanno fatto sentire al campione il loro sostegno sui social.

Dopo circa 4 settimane dall’intervento era arrivato un messaggio, scritto da suo fratello Giovanni, con il quale veniva annunciato che Toretto era stato dimesso dalla terapia intensiva. Un mese dopo, a fine aprile, un altro messaggio per annunciare il ritorno a casa del pugile.