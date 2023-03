Continuano ad arrivare buone notizie riguardo alle condizioni cliniche di Daniele Scardina. Il pugile milanese la settimana scorsa era stato ricoverato e operato al cervello a seguito di un malore. I test hanno dato tutti risultati positivi e, come spiegato dal manager dell’atleta, si punta dritti verso un risveglio dal come in cui è stato indotto.

Credit: danieletoretto – Instagram

L’affetto che Daniele Scardina sta ricevendo in questi difficili giorni è di un calore unico. E lui si può certamente dire che lo sta ripagando mettendoci tutta la forza e il coraggio che ha per cercare di vincere questo match che sicuramente è il più duro della sua vita.

È passata poco più di una settimana da quando il pugile milanese, al termine di una delle sue solite sessioni di allenamento, accusava un malore e si accasciava a terra privo di sensi.

Si trovava in una palestra di Buccinasco e l’intervento tempestivo dei soccorritori, unito alla freddezza e competenza dei chirurghi che lo hanno operato d’urgenza al cervello, gli hanno salvato la vita.

Da allora King Toretto, questo il suo soprannome, è ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano e si trova in uno stato di coma indotto.

Sempre al suo fianco, oltre ai familiari, il suo manager Alessandro Cherchi, che mai si è allontanato da lui e si sta occupando anche di dare aggiornamenti praticamente quotidiani sull’andamento delle sue condizioni.

Si va verso il risveglio di Daniele Scardina

Credit: danieletoretto – Instagram

Già nei giorni passati l’agente di Daniele Scardina aveva spiegato che i parametri del suo assistito erano stabili e che dal giorno dell’intervento ci erano stati anche dei miglioramenti.

L’elettrocardiogramma e la tac hanno dato esiti positivi e si prospetta che nei prossimi giorni, se tutto continua così, si inizierà a pensare anche ad un risveglio dal coma.

Credit: danieletoretto – Instagram

Aria pulita e fresca per i polmoni dei tantissimi che da martedì scorso vivono ore di ansia e paura. Anche se comunque c’è da avere ancora molta pazienza.

Nel frattempo, il fratello Giovanni ha pubblicato un post sul profilo Instagram di Daniele, ringraziando tutti per la vicinanza e chiedendo loro di pregare per lui. La fede, ha detto, è molto importante per tutta la loro famiglia.