Il pilota spagnolo non ce l’ha fatta, Carles Falcon si è spento all’età di 45 anni, dopo circa una settimana dal tragico incidente.

Lo scorso 7 gennaio, Carles Falcon era stato trasportato in ospedale per le gravissime ferite riportate dopo l’incidente in moto, avvenuto durante la seconda tappa del rally in Arabia Saudita. Purtroppo, nonostante i medici abbiano cercato di fare il possibile per salvarlo, i danni neurologici riportati sono risultati troppo gravi.

La triste notizia è stata diffusa attraverso un comunicato, che ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di sport.

Il comunicato per la scomparsa di Carles Falcon

Carles era una persona sorridente, grande appassionato di moto. Ci ha lasciato fare qualcosa che era il suo sogno, correre il Dakar. Ingegnere informatico per formazione e istruttore di moto per passione, insegnava con pazienza e trasmetteva a tutti il suo entusiasmo per le due ruote. Questo è ciò che ci ha lasciato e che terremo sempre con noi. Chiediamo sia mantenuta la privacy sui funerali che si svolgeranno nei prossimi giorni. Grazie per la comprensione.

Gli mancavano 15 km per la conclusione di 150 km. Purtroppo è caduto e l’impatto è stato troppo violento. Il pilota ha riportato un trauma alla testa, frattura della vertebra, frattura di cinque costole, del polso sinistro e della clavicola.

Arrivato in ospedale, i medici si sono subito resi conto della gravità della situazione. Lo hanno stabilizzato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva in coma indotto. Purtroppo le speranze di una ripresa erano minime, troppo minime. Poche ore fa, è arrivata la triste notizia del decesso del grande pilota. Il suo corpo si è arreso, Carles Falcon si è spento per sempre all’età di 45 anni.