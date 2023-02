Una notizia davvero triste è quella arrivata in queste ultime ore, un grave lutto per lo sport italiano. Elena Franchini, la nota sciatrice professionista, ha perso la vita a 37 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi le voleva bene e di chi l’ha conosciuta.

Da quando è stata resa nota la triste notizia, sono davvero tante le persone che sui social hanno voluto ricordarla, ma soprattutto omaggiare la sua carriera brillante.

Elena Franchini era una sciatrice professionista. Nel 2005 durante i mondiali disputati proprio in Italia, ha vinto una medaglia d’argento, in discesa. Aveva solamente 20 anni e da quel momento per lei si è aperta la strada del successo.

La stessa Sofia Goggia poche settimane fa, ha voluto dedicarle una sua medaglia, quando ha vinto nella discesa a Cortina. In un’intervista ha detto: “Eli questo successo è per te!” Ovviamente la grande sportiva ha voluto subito rispondere: “Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso!”

Elena, Sabrina e Nadia Franchini sono tre sorelle diventate tutte professioniste dello sci. Soprattutto Nadia ed Elena che hanno vinto diversi premi ed infatti, sono conosciute in tutto il mondo.

La donna ha vinto una prima medaglia d’argento nei mondiali del 2005 e una nel 2015, in un altro mondiale. Sempre in discesa, poiché quella era la sua specialità.

La patologia di Elena Franchini

Nel 2018 Elena Franchini avrebbe dovuto prendere parte alle olimpiadi di Pyeongchang, ma a poche settimane dall’inizio, ha dovuto dare forfait. Per questo ha deciso di informare tutti di aver scoperto un brutto male.

Da quel momento ha iniziato tutte le cure e già nel novembre di quello stesso anno, sembrava essere guarita. Era pronta a tornare in pista, ma è stata costretta a fermarsi a causa di alcuni infortuni. Nel 2020, dopo alcuni controlli, è emerso che la patologia era tornata.

Per questo motivo Nadia ha scelto di lasciare lo sport e di pensare alle cure. Tuttavia, quella recidiva non le ha lasciato scampo. Si è spenta per sempre nella giornata di mercoledì 8 febbraio. In tanti ora la stanno ricordando sui social.