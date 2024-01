SAN LEONARDO. Si cercano testimoni per quanto accaduto a Dario Frediani, un papà 46enne che ha perso la vita in modo improvviso ed inaspettato. È stata la sua ex compagna a lanciare un appello, rivolto a chiunque possa aver visto qualcosa nella serata dello scorso 9 gennaio.

Dario Frediani era stato a cena in un ristorante, è stato visto l’ultima volta verso le 21:00. È uscito dal locale, ha telefonato ad alcuni suoi amici e poi si è incamminato verso casa. Voleva tornare a vedere la partita della Fiorentina, la sua squadra del cuore. Una passeggiata di circa 600 metri.

È stata la madre dell’uomo a fare la drammatica scoperta. Quando al mattino si è alzata, si è resa conto che suo figlio non c’era. Così, la donna è uscita fuori e l’ha visto accasciato a terra, davanti al cancello. Dario era ormai privo di vita, era rimasto così tutta la notte.

Aveva mandato un audio vuoto ai suoi amici, la compagna pensa che potrebbe aver provato ad inviare una richiesta d’aiuto. Non è riuscito ad entrare in casa, si è sentito male davanti al cancello. L’esame autoptico ha confermato un decesso per cause naturali. Si ipotizza un malore, una congestione o un arresto cardiaco.

Dario era molto conosciuto dalla comunità, come testimoniano in numerosi post apparsi sul web dopo la tragica notizia. Era un apicoltore e venditore di prodotti di propria produzione con il suo banchetto.