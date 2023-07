Sono ancora in corso le indagini per il decesso di Dario, il bambino di 7 anni che ha perso la vita mentre si trovava in spiaggia con il campo estivo. I genitori hanno lanciato un appello disperato: “Chi ha visto qualcosa parli e ci dia informazioni utili”.

Le forze dell’ordine, per il momento e come atto dovuto per poter procedere con le indagini, hanno iscritto sette persone nel registro degli indagati. La triste vicenda è accaduta lo scorso 5 luglio al lido Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani (Puglia).

Gli inquirenti hanno già ascoltato i presenti, le testimonianze saranno fondamentali per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il bambino di 7 anni si trovava in acqua con i compagnetti del centro estivo, quando è accaduto il dramma. Stava giocando, quando è finito sott’acqua. I soccorritori lo hanno riportato a galla e in poco tempo sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

Si attendono i risultati dell’autopsia sul corpicino del minore, che saranno fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso.

L’accusa, per ora, è quella di delitto colposo per non aver impedito il decesso del piccolo. Bisognerà accertare il ruolo degli educatori e se il minore, in quel momento, fosse sfuggito al loro controllo. Potrebbe anche essersi trattato di un malore improvviso o di un problema di salute congenito mai diagnosticato. La risposta arriverà solo con l’esame autoptico.

Sette le persone nel registro degli indagati, come atto dovuto, per dare loro la possibilità di nominare consulenti tecnici che potranno assistere agli esami medico legali.

Le prime testimonianze raccontato che il bimbo stava giocando con gli altri coetanei in acqua, quando è stato visto privo di sensi in mare. Gli educatori e i bagnini sono intervenuti tempestivamente, hanno provato a rianimarlo per poi affidarlo al 118. Nonostante le numerose manovre salvavita, per il piccolo Dario non c’è stato nulla da fare.