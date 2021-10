Una nuova, scioccante e abbastanza significativa verità è saltata fuori nelle ultime ore. Dave Halls, l’assistente di scena che ha fornito la pistola ad Alec Baldwin, era già stato licenziato in passato per un episodio simile a quello che ha posto fine alla vita di Halyna Hutchins qualche giorno fa. Era il 2019 e un’altra pistola fornita dallo stesso tecnico, aveva leggermente ferito uno dei membri del cast del film Freedom’s Path.

La vicenda legata a ciò che è capitato qualche giorno fa sul set del film Rust, ha inevitabilmente fatto il giro del mondo in poche ore.

Alec Baldwin, noto attore hollywoodiano, ha sparato e ucciso Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, e ferito Joel Souza, regista del film.

Quella che era una pistola di scena, che doveva essere caricata con proiettili a salve, in realtà conteneva proiettili veri. Un errore banale, da parte dello staff, che ha spezzato la vita di una donna di 42 anni, grande professionista, moglie e mamma amorevole di un bambino piccolo.

In tanti si sono chiesti come fosse possibile che si sia verificato un errore simile. Alcune indiscrezioni hanno confermato il fatto che alcuni membri del cast avevano messo dei proiettili veri per gioco, per trascorrere qualche minuto di svago tra un ciak e un altro. E che poi gli stessi colpi siano stati dimenticati all’interno della pistola.

I precedenti di Dave Halls

La pistola, ad ogni modo, è arrivata tra le mani di Alec Baldwin tramite Dave Halls, assistente alla regia e tecnico. È stato lui a dire all’attore, prima che iniziassero le riprese, che la pistola era scarica e che tutto era sicuro. In realtà, tutti sanno come è andata a finire.

Nelle ultime ore si sono diffuse delle notizia che hanno davvero dell’assurdo. Nel 2019, lo stesso Dave Halls stava lavorando alla realizzazione del film Freedom’s Path.

Durante le riprese, una pistola preparata dall’assistente ha esploso un colpo e ha ferito leggermente uno dei membri del cast. Un episodio che fortunatamente non aveva portato a nessun epilogo mortale.

Tuttavia, la produzione del film aveva deciso di licenziare Halls e di tornare a girare solo nel momento in cui lo stesso si sarebbe allontanato dal set.

A rivelarlo ai giornalisti della CNN, sono stati alcuni portavoce della Rocket Soul Studios, casa produttrice di quel film.