Una tragedia indicibile quella capitata al povero David Conti, un uomo di 46 anni che nella giornata di lunedì ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone della casa di sua madre. il dramma si è verificato ad Allumiere, piccolo comune della provincia di Roma.

Era andato a trovare sua mamma ad Allumiere, piccolo comune della provincia di Roma di cui David Conti era originario e in cui aveva anche vissuto, prima di trasferirsi a Roma qualche tempo fa.

Non è chiaro cosa sia successo e cose stesse facendo il 46enne, ma i fatti dicono che è caduto improvvisamente da una finestra battendo violentemente sull’asfalto sottostante e perdendo la vita praticamente sul colpo.

Probabilmente ha perso l’equilibrio e per lui non c’è stato nulla da fare. Quando è stato visto esanime sull’asfalto è partita subito la chiamata ai soccorritori, che giunti tempestivamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La procura ha autorizzato il trasferimento del cadavere di David all’obitorio, dove in questi giorni verrà effettuata un’autopsia che chiarirà le cause del decesso.

Come detto David Conti viveva a Roma da tempo, dove lavorava in una società di sistemi integrati e di allarmi, la Selex.

Tutti però ad Allumiere conoscevano e ricordavano quel ragazzo cresciuto lì e che ha sempre mantenuto un legame con il suo luogo di origine.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio recapitati alle famiglia di David. Uno dei più commoventi è stato quello del gruppo “Amici della Musica”, che sulla pagina Facebook ha scritto:

Sei stato un ragazzo allegro, solare, pieno di entusiasmo e di voglia di vivere, sempre circondato da tanti amici. Appena potevi tornavi in paese e correvi a salutare la banda… La nostra banda, quella in cui sei entrato da bambino e in cui sei cresciuto, quella in cui per anni hai suonato, prima il flicorno e poi la tromba. Sei stato l’animatore di tutte le nostre gite, il compagno d’avventura ideale, l’amico con il cuore più grande. All’improvviso siamo in silenzio, i nostri strumenti non hanno fiato… Arrivederci David, corri a portare il tuo sorriso tra gli angeli e suona con loro.❤️ Sentite Condoglianze alle Famiglie Conti e Profumo da parte di tutta l’Associazione degli “Amici della Musica” di Allumiere…🎶❤️