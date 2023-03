Un episodio davvero straziante è quello avvenuto all’alba di venerdì 24 marzo, nella città di Roma. Purtroppo un neonato di soli 20 giorni ha perso la vita, dopo che è arrivato all’ospedale di Tor Vergata, in condizioni davvero disperate. I medici non hanno potuto far nulla per salvarlo.

La vicenda ha sconvolto migliaia di persone e gli stessi inquirenti al momento stanno lavorando per capire cosa sia accaduto nella casa della famiglia. Hanno disposto anche l’autopsia sul corpo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti alle prime ore di venerdì 24 marzo. Precisamente nell’abitazione della famiglia di origine nigeriana, che si trova nel comune di Frascati, in provincia di Roma.

A chiedere l’intervento del 112, sarebbe stata proprio la madre. Quest’ultima dopo aver chiamato i sanitari, è scesa in strada.

È proprio in quei secondi che su quella strada stava passando una volante dei carabinieri e la donna li ha fermati. Gli agenti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che dopo esser intervenuti, si sono presto resi conto delle gravi condizioni del bambino.

Purtroppo aveva delle ferite nella zona pubica. Per questo hanno disposto il suo tempestivo trasferimento all’ospedale di Tor Vergata.

Il decesso del neonato di 20 giorni e le indagini

Nonostante i tentativi dei dottori, il piccolino non ce l’ha fatta. Purtroppo è deceduto pochi minuti dopo il suo trasporto in pronto soccorso. Le sue condizioni erano davvero disperate.

La compagnia dei Carabinieri di Frascati ora sta indagando sull’accaduto. L’ipotesi che gli inquirenti hanno preso in considerazione l’ipotesi che il bambino possa essere stato sottoposto ad un’operazione di circoncisione, all’interno delle mura domestiche, che però ha portato a delle complicazioni.

Gli agenti ora stanno lavorando per capire cosa sia successo. A breve sottoporranno la famiglia, i parenti e probabilmente anche la persona che ha sottoposto il piccolo a quell’intervento ad un interrogatorio. Hanno anche deciso di disporre l’autopsia sul corpicino del neonato.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.