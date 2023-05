Una vicenda sconvolgente che riguarda una coppia inglese di poco più di 70 anni, che condivideva la vita da oltre 50. Lui si chiama David Hunter ed ha 76 anni. Lei, invece, si chiamava Janice e aveva 74 anni al momento in cui si è spenta per sempre. La donna è defunta per mano dello stesso marito, che aveva deciso di soffocarla a mani nude per farla smettere di soffrire. La donna era infatti affetta da un tumore e lo aveva implorato di aiutarla a morire.

La vicenda risale al 2021, quando la storia tra un uomo e una donna che si sono amati praticamente per tutta la vita, è terminata con il più tragico degli epiloghi.

Janice, questo il nome della donna di 74 anni protagonista insieme al marito di questa tragica storia, aveva scoperto qualche tempo prima di essere affetta da una forma molto grave di tumore.

Uno di quei casi, il suo, in cui non c’era possibilità di salvarsi.

Dopo mesi di cure debilitanti e faticose, numerosi interventi al viso, alle mani, alle gambe, per la donna il dolore era diventato insopportabile ed aveva iniziato a chiedere a suo marito, all’amore della sua vita, di aiutarla a smettere di stare male.

Le richieste con il passare del tempo erano diventate isteriche e sempre più insistenti, finché l’uomo non ha deciso di accordare la moglie e aiutarla.

David Hunter ha così soffocato a mani nude sua moglie, per poi imbottirsi di pillole e chiamare suo fratello avvisandolo di quanto era successo.

All’arrivo dei soccorsi in casa, per la donna non c’era più nulla da fare, mentre l’uomo è stato portato in ospedale per essere disintossicato.

David Hunter ha confessato

Dopo che si è ripreso, le autorità hanno ovviamente arrestato l’uomo con l’accusa di omicidio volontario della donna.

Recentemente, dopo oltre un anno di detenzione in carcere, David Hunter è tornato in Tribunale per il processo.

Davanti al Giudice, si è lasciato andare in un doloroso sfogo, durante il quale ha raccontato per filo e per segno gli ultimi giorni di vita della moglie e tutti i dettagli sul come abbia fatto a mettere fine alla sua vita.