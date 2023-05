Si scatta un selfi e nota uno strano punto sulla fronte: Anna, solo 41 anni, scopre per caso di avere un tumore della pelle

Terrificante la storia di Anna, una donna di 41 anni che dopo essersi scattata un selfie, si è resa conto di avere qualcosa di strano sul volto. Un puntino che non aveva mai notato prima. Recatasi dal medico e sottoposta alle dovute analisi, ha scoperto una terribile diagnosi.

Molto toccante la storia che riguarda una donna molto bella di nome Anna, 41 anni, che improvvisamente e completamente per caso si è accorta che la sua vita poteva cambiare radicalmente, e purtroppo non in meglio.

Molto attiva sui social, la signora un mattino si è scattata un selfie, uno dei tanti, e si preparava a pubblicarlo. Guardando bene quella foto, però, si è accorta di qualcosa. Di uno strano puntino sulla fronte che non aveva mai visto prima.

Nei giorni successivi ha continuato ad osservarlo ed ha notato che continuava a crescere. Da lì la decisione di recarsi da un dottore per un controllo.

Ha contattato un chirurgo plastico e uno specialista oncologo, che le ha raccomandato immediatamente una biopsia.

Svolto l’esame, ha atteso una settimana e poi è arrivata la telefonata. La diagnosi era terribile: si trattava di un tumore della pelle, in gergo tecnico di un carcinoma a cellule squamose.

Come sta oggi Anna

Nel raccontare la sua storia, Anna ha spiegato che sentir pronunciare quella parola, tumore, è stato per lei terrificante.

Fortunatamente la malattia è stata presa in tempo. Con un piccolo intervento e con un breve ciclo di terapie è riuscita a debellarlo completamente.

Oggi la donna ha una cicatrice sulla fronte, ma si ritiene sollevata nell’aver scampato un pericolo così grande.

Riguardo al come le sia venuto, lei ha pochi dubbi. Essendo infatti stata sempre amante del sole e della tintarella, ha raccontato che nella sua vita si è sottoposta spesso e purtroppo volentieri ai raggi diretti del sole, senza utilizzare le dovute precauzioni come creme solari o simili.

Ora tutto è solo un brutto ricordo, ha raccontato Anna, che ha ringraziato i medici per l’immenso aiuto e supporto ricevuti.

