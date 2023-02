La musica hip hop perde un grande interprete: David Jolicoeur dei De La Soul se ne è andato a 54 anni per un'insufficienza cardiaca

Il mondo della musica, in particolare quello dell’Hip Hop e del rap, ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di David Jolicoeur. Noto con il nome d’arte di Trugoy the Dove, il cantante ha fondato e fatto parte del trio chiamato De La Soul, che dalla fine degli anni ottanta fino a oggi ha suo modo rivoluzionato il genere. Aveva solo 54 anni.

Il decesso dell’artista è avvenuto lo scorso 12 febbraio ed è stato annunciato dalla rivista statunitense AllHipHop.

Nato a Brooklyn, New York, nel 1968, Jolicoeur si è trasferito ben presto nel quartiere di Long Island, dove è cresciuto e dove ha studiato presso la Amityville Memorial High School.

In quell’istituto ha conosciuto e stretto amicizia con Vincent Mason e Kelvin Mercer. Dopo un periodo nel quale i tre si erano esibiti da solisti, hanno deciso di unirsi e formare un trio di musica hip hop che hanno chiamato De La Soul.

Il loro eccentrico stile nel vestire e i messaggi positivi che erano soliti trasmettere nei loro testi, li hanno portati presto a un discreto successo e ad essere soprannominati “gli Hippy dell’hip hop”.

Il loro primo album, intitolato “3 Feet High and Rising” è stato subito un successo, il più grande della loro carriera.

Tante anche le collaborazioni importanti nel corso degli anni. Come nel 2006, quando parteciparono alla realizzazione del brano Feel Good Inc dei The Gorillaz. Il brano vinse addirittura un Grammy Award.

Come è morto David Jolicoeur

Noto anche con lo pseudonimo di Trugoy The Dove, David Jolicoeur si è spento lo scorso 12 febbraio per un’insufficienza cardiaca congestizia che lo accompagnava da diversi anni.

Nel 2017 il cantante parlò per la prima volta pubblicamente dei suoi problemi di salute e lo fece a modo suo.

Era il novembre di quell’anno e David, in una scena speciale all’inizio del video di “Royalty Capes”, un brano dall’album del 2016 di De La Soul, intitolato “And the Anonymous Nobody…”, aveva spiegato la sua patologia.

Quest’anno i De La Soul si sono esibiti sul palco per i 50 anni di hip-hop ai 65esimi Grammy Awards, eseguendo la loro canzone del 1988, “Buddy”.

In molti hanno notato l’assenza di David. Solo una settimana dopo, il suo agente ha annunciato la tragica notizia.