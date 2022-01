Nella mattinata di ieri, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, si sono tenuti i funerali di David Sassoli. Quello che era il Presidente del Parlamento Europeo si è spento a 65 anni dopo una battaglia con una malattia che non gli ha lasciato scampo. A commuovere tutti i presenti durante la funzione, in particolare, la lettera che Giulio e Livia, i suoi figli, hanno letto per lui.

L’11 gennaio scorso tutta l’Europa è rimasta sconvolta dalla terribile notizia della morte di David Sassoli. L’ex giornalista di Rai 1, che negli ultimi anni ricopriva il prestigioso ruolo di Presidente del Parlamento Europeo, si è spento a causa di un malfunzionamento del suo sistema immunitario e dopo che, alcuni mesi fa, aveva dovuto combattere con una grave infezione ai polmoni.

Nella mattina ta di ieri si sono tenuti i solenni funerali di Sassoli, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, alla presenza di molte personalità importanti e degli infiniti estimatori dell’uomo, prima che del professionista.

La lettera dei figli di David Sassoli

A commuovere particolarmente durante la funzione, la lettera scritta dai figli di Sassoli, Giulio e Livia. Questo il testo:

Sono tre le parole che in questi giorni frenetici e di confusione mi girano nella testa. Dignità, di chi non ha mai fatto pesare la malattia a nessuno, né ora né dieci anni fa. ‘Sì, ma io c’ho da fa’’, continuavi a ripetere a tutti in ospedale, dimostrandoci che, in un mondo di scuse e giustificazioni, l’unico modo che conoscevi per combattere fosse continuare a lavorare, a conoscere, ad alimentare le tue infinite passioni, sorridendo.

Passione. Per il lavoro, per le tue sfide. Ma ci insegni che avere passione vuol dire anche coltivare la sensibilità e la cura per le piccole cose, per la storia delle persone, cosciente che da ognuna si possa imparare e che ognuna meriti di essere ascoltata. Un uomo ambizioso, ma che non ha mai ceduto ad egoismi e sotterfugi, un uomo disinvolto, dal sorriso guascone e gli occhi vispi ma che arrossiva ai complimenti. Che ci insegna che la popolarità ha senso solo se si riescono a fare cose utili.