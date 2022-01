Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante David Sassoli che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il celebre giornalista di Rai1 era finito in ospedale ed era ricoverato in una struttura sanitaria già dal 26 dicembre 2021. Purtroppo. poche ore fa, la terribile notizia: il presidente del Parlamento Europeo si è spento all’1.15 della notte dell’11 gennaio. Aveva a 65 anni,

A diffondere tale annuncio sono stato numerose agenzie di stampa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore numerose agenzie di stampa hanno diffuso una triste notizia circa il celebre giornalista di Rai1. A causa di gravi problemi di salute, quest’ultimo è stato ricoverato nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone dove i medici si stavano prendendo cura di lui.

Poche ore fa Roberto Cuillo, il suo portavoce, ha comunicato a tutti del decesso:

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.

— RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022