Un altro terrificante incidente stradale si è verificato, alle prime luci dell’alba di domenica 8 maggio, a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Davide D’amico, militare in licenza di soli 21 anni, ha perso al vita nel tremendo impatto della sua auto che è caduta in un terreno ed ha sbattuto violentemente contro due alberi di ulivo.

Credit: BRINDISI REPORT

Il week end che ci siamo appena lasciati alle spalle, ha purtroppo portato con se l’ennesima scia di sangue e dolore sulle strade italiane.

Nella mattinata di sabato, al policlinico di Bari, si è spento per sempre Vito Deliso. Lo chef di 38 anni, molto conosciuto e apprezzato in città, aveva avuto un grave incidente in moto lo scorso mercoledì. Ricoverato in coma, ha lottato per 4 giorni ma alla fine non è riuscito a sopravvivere. Ha lasciato una moglie e due figli piccoli.

Poi a perdere la vita tragicamente è toccato ad un altro giovane, Lino Raglione, originario di Ortucchio, un piccolo comune nel cuore della Marsica, territorio situato in provincia di L’Aquila. Dopo aver partecipato alla festa della squadra di calcio in cui giocava, stava tornando a casa quando la sua auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Aveva solo 29 anni e per lui non c’è stato nulla da fare.

Solo un ora più tardi, in Puglia, più precisamente sulla strada che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli, ha perso la vita un altro ragazzo, questa volta di soli 21 anni.

L’incidente di Davide D’amico

Credit: BRINDISI REPORT

Lui si chiamava Davide D’amico ed era un militare dell’Esercito in servizio presso la Caserma “Zappala” di Lecce. Questo, per lui era un week end di licenza.

Era a bordo della sua Ford Fiesta e, intorno alle 5:00 del mattino di ieri, domenica 8 maggio, stava tornando a casa sua a Villa Castelli.

Credit: Vigili del Fuoco

Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della vettura, che ha sfondato un guard rail ed è precipitata in un terreno privato situato al di sotto del livello stradale, dove si è scontrata con due alberi d’ulivo.

Un amico che lo seguiva con un’altra macchina ha assistito alla scena ed ha avvertito subito i soccorsi. Soccorritori che, nonostante siano giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.