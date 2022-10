Raggiunto dai giornalisti di Fanpage.it, Alessandro, fratello di Davide Ferrerio, ha parlato di quanto accaduto nella notte del 12 agosto scorso a Crotone e di come sia lui che la sua famiglia siano ancora arrabbiati e sconvolti. Il 20enne venne selvaggiamente percosso da uno sconosciuto, per un incredibile scambio di persona.

Credit: Alessandro Ferrerio – Facebook

I fatti risalgono allo scorso 12 agosto e come tutti sanno, da quel giorno Davide si trova in coma in ospedale a lottare per sopravvivere con tutte le sue forze.

Uno sconosciuto, indirizzato verso di lui da un’altra persona, lo aveva prima avvicinato e insultato, poi aggredito e percosso violentemente, senza alcun motivo e senza nemmeno conoscerlo.

Per il reato è stato condannato e fermato un 22enne di Crotone, Niccolò Passalacqua, che attualmente si trova in prigione in attesa di giudizio.

Davide, soccorso immediatamente dai medici delle ambulanze, da quel giorno è in coma e le sue condizioni non migliorano.

La rabbia del fratello di Davide Ferrerio

Già nei giorni scorsi, la mamma di Davide Ferrerio, ospite a Storie Italiane, aveva mostrato in diretta tv la sua rabbia verso coloro che secondo lei sono responsabili di questo crimine.

La signora ha spiegato che è incredibile che ci sia un solo indagato, riferendosi soprattutto al 31enne a bordo della moto che, di fatto, aveva indirizzato l’ira di Passalacqua verso Davide.

Al discorso della mamma si lega anche Alessandro, fratello di Davide, che intervistato da Fanpage.it ha detto la sua a riguardo.

In questa vicenda ci sono anche altre persone coinvolte, che però al momento non sono indagate. La madre (di Passalacqua), mandante di questa aggressione, la figlia, e questo 31enne che ha indicato mio fratello. Tutti loro sono liberi, escono, postano video sui social mentre ballano e si divertono, fanno quello che vogliono. Davide invece non può, è attaccato a un respiratore, in un letto d’ospedale e non vede la luce del sole da più di due mesi.

Alessandro Ferrerio ha detto che tramite il legale di famiglia stanno facendo pressing alla Procura affinché quest’ultima indaghi anche su queste altre persone coinvolte.

Poi ha fatto riferimento anche ad un’altra vicenda simile, quella di Willy Monteiro Duarte:

Quanto accaduto a mio fratello è peggio di quello che è successo a Willy, perché Willy poverino voleva aiutare un amico, mentre Davide è stato pestato, quasi ammazzato, per niente.

La famiglia di Passalacqua li ha contattati

Il ragazzo ha poi detto che i familiari di Niccolò Passalacqua hanno cercato di contattare la sua famiglia.