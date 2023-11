Si è spento improvvisamente e a soli 46 anni Davide Renne. Il designer, molto noto nel mondo della moda, solo pochi giorni fa era stato nominato direttore creativo di Moschino, coronando così il sogno di una vita intera. Stando a quanto riportato, pare che il decesso sia stato dovuto a delle complicanze di un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nei giorni scorsi.

Il mondo della moda italiano e non solo è profondamente scioccato per la notizia che si è diffusa nella giornata di ieri e che riguarda la scomparsa, tragica e completamente inaspettata, di un nome e di un volto molto noti nel settore.

Si tratta di Davide Renne, designer di successo, con una carriera di grande pregio e che solo pochi giorni fa, il primo novembre 2023, era stato nominato direttore creativo di Moschino, una delle case di moda di maggior pregi in Italia e nel mondo.

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che a portarlo via, a soli 46 anni, siano state le complicanze di un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nei giorni scorsi.

I medici hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi e dare la triste notizia ai familiari.

Ad annunciare la morte di Davide Renne è stato proprio Moschino. La casa di moda, in una nota diffusa tramite social, ha dichiarato:

Nella nota vengono poi riportate anche le parole di Massimo Ferretti, presidente di Aeffe SpA, il gruppo proprietario del marchio di Moschino. Eccole di seguito:

Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo vivendo in questo momento drammatico. Davide si è unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ce lo ha portato via troppo presto. Ancora non riusciamo a credere a quello che è successo. Con Davide, stavamo lavorando ad un progetto ambizioso, in un clima di entusiasmo e ottimismo per il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è riuscito subito a farsi amare e rispettare. Oggi ci resta la responsabilità di portare avanti ciò che la sua immaginazione e creatività avevano solo immaginato. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e agli amici.