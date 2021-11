Il fondatore di Off-White e direttore artistico di Luis Vuitton, Virgil Abloh è morto a 41 anni: combatteva in segreto contro un cancro

Tristezza sul web per la notizia della morte di Virgil Abloh. Il fondatore di Off-White e direttore artistico di Louis Vuitton, si è spento a 41 anni dopo una battaglia contro il cancro.

Conosciuto nel mondo della moda, Virgil Abloh lottava nel silenzio da anni. La straziante notizia è stata diffusa proprio dalla casa di moda, che in una nota ha parlato di un angiosarcoma, che il 41 enne ha cercato di sconfiggere per diversi anni, in segreto.

Il presidente di LVMH, Bernard Arnault, ha dichiarato:

Siamo sotto choc. Virgil non era solo un genio e un visionario, ma era anche un uomo con una bella anima e di grande saggezza. La famiglia di LVMH si unisce a me in questo momento di grande dolore.

La stessa triste notizia, pubblicata anche sulla stessa pagina social del famoso artista:

Siamo devastati dal dover annunciare la morte di Virgil, devotissimo padre, marito, figlio, fratello e amico.

Il 41 enne ha lasciato nel dolore la moglie Shannon, i figli Lowe e Grey, la sorella Edwina, i genitori Nee e Eunice e tantissimi amici e colleghi del mondo della moda, ancora increduli dall’inaspettata notizia. Nessuno era a conoscenza della sua dura battaglia contro il cancro.

Dalla prima diagnosi, arrivata circa due anni fa, Virgil aveva deciso di non diffondere la cosa e di combattere in segreto. Si era sottoposto a molti cicli di trattamenti, mentre continuava a fare ciò che più amava e a lavorare nel mondo della moda. Il suo era un tumore raro e molto aggressivo, ma il famoso designer non ha vissuto un solo giorno senza il suo sorriso e il suo ottimismo.

Chi era Virgil Abloh

Virgil Abloh aveva iniziato la sua carriera nel 2009, quando entrò a far parte della moda internazionale grazie ad una collaborazione con Kanye West. Una collaborazione che lo ha poi portato alla fondazione di Off-White, il famoso marchio di lusso italiano.

Dal 2018 era il direttore artistico di Louis Vuitton. Ha lavorato anche nello street fashion di Chicago.